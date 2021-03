CORONAKRISE Ständerat lehnt Massnahmenpaket gegen Armutsrisiko ab Menschen mit tiefen Einkommen sollen keine Direktzahlung von 1000 Franken erhalten, um sie vor dem Abrutschen in die Armut zu bewahren. Der Ständerat erachtet dies als falschen Weg. 08.03.2021, 18.32 Uhr

Macht die Coronakrise ein Massnahmenpaket gegen die Armut notwendig? Nein, findet der Ständerat. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Die soziale und wirtschaftliche Krise treffe jene Menschen am härtesten, die bereits in unsicheren Verhältnissen lebten, erklärte Marina Carobbio (SP/TI) am Montag im Ständerat. Nur mit Sofortmassnahmen liesse sich verhindern, dass mehr Menschen in die Armut abrutschten und gezwungen seien, Sozialhilfe zu beziehen. Konkret schlägt Carobbio unter anderem vor, dass Familien und alleinstehende Personen, die Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, eine einmalige Direktzahlung von 1000 Franken erhalten.