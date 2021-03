CORONAKRISE Härtefallgelder: Kantone haben eine halbe Milliarde Franken ausbezahlt Für Corona gebeutelte Firmen haben die Kantone bisher rund 500 Millionen Franken ausbezahlt. Das ergab eine Umfrage des Bundes. Allerdings ist mehr als die Hälfte der Härtefallgesuche noch hängig. 08.03.2021, 19.50 Uhr

Leere Tische und keine Gäste: Die Gastronomie wird von der Coronakrise hart getroffen. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Den Grossteil der Gelder sprachen die Kantone für A-fonds-perdu-Beiträge, wie der Bundesrat in einer am Montag veröffentlichten Antwort in der Fragestunde des Nationalrates schreibt. Bis Ende Februar gingen bei den Kantonen 31'000 Härtefallgesuche ein. 14'000 davon haben die Behörden behandelt und gutgeheissen. Weitere 200 Millionen Franken haben sie bereits zugesichert. Detaillierte Zahlen – etwa aufgeschlüsselt nach Kantonen – stellt der Bund in Aussicht.