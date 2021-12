Coronakrise 215 Millionen Franken: Parlament beschliesst neues ÖV-Hilfspaket Das Parlament hat zusätzlichen finanziellen Hilfen für den regionalen Personenverkehr und den Ortsverkehr zugestimmt. Zu reden gab insbesondere die Unterstützung der Tourismus-Branche. Alice Guldimann 07.12.2021, 09.13 Uhr

Dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz fehlen auch nach bald zwei Jahren Pandemie immer noch zu viele Fahrgäste. (Symbolbild) Keystone

Der öffentliche Verkehr (öV) in der Schweiz leidet finanziell weiter unter der Coronapandemie. So liegen die Passagierzahlen auch dieses Jahr noch immer unter dem Vorkrisenniveau. Um die Folgen abzufedern, schnürte der Bundesrat ein neues Hilfspaket in der Höhe von 215 Millionen Franken. Nach dem Nationalrat hat nun am Dienstag auch der Ständerat mit 36 Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen den neuen Hilfen zugestimmt.