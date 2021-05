Coronakrise Die Arbeitslosigkeit ist im April leicht gesunken Die Arbeitslosenquote sank im April von 3,4 auf 3,3 Prozent. Besonders stark war gemäss den Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit. Aktualisiert 07.05.2021, 13.52 Uhr

Die Arbeitslosigkeit entwickelt sich ungleich: Verglichen mit 2020 sank die Jugendarbeitslosigkeit, die Altersarbeitslosigkeit stieg. (Symbolbild) Keystone

(wap) Der Rückgang sei erfreulich, sagte Boris Zürcher, beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) Leiter der Direktion für Arbeit, anlässlich der Präsentation der aktuellen Arbeitslosenzahlen am Freitag. Die Zahlen seien in allen Kantonen mit Ausnahme Graubündens gesunken, dort gebe es wegen der Zwischensaison in der Tourismusbranche starke saisonale Effekte.