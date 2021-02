Coronakrise Demonstration gegen Coronamassnahmen bringt 700 Menschen auf die Strasse In Wohlen AG haben sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Personen versammelt, um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren. Bisher sind keine Zwischenfälle bekannt. 20.02.2021, 15.16 Uhr

Maskenpflicht: Auf ersten Bildern von der Kundgebung sind nur wenige Masken zu sehen. Pascal Bruhin

(wap) In Wohlen haben sich mehrere hundert Personen versammelt, um gegen die Coronamassnahmen des Bundesrates zu protestieren. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte der Verein «Stiller Protest». Die Kundgebung war von der Gemeinde bewilligt worden, allerdings unter der Auflage, dass die Maskenpflicht eingehalten werde.

Erste Bilder von der Menschenansammlung zeigen, dass dies zumindest vor Beginn der eigentlichen Kundgebung nur vereinzelt eingehalten wurde. Wie der freie Journalist Dario Veréb auf Twitter meldet, machten die Organisatoren auf die Maskenpflicht aufmerksam.

Derzeit ziehen die Protestierenden in weissen Schutzanzügen durch die Ortschaft. Nach Angaben der Regionalpolizei Wohlen sind etwa 700 Personen unterwegs. Die Lage sei ruhig.

Nach dem Marsch soll eine Kundgebung mit Reden folgen. Als Redner angekündigt sind unter anderem Coronaskeptiker Patrick Jetzer, Kantilehrer Markus Häni und Zuger alt-Kantonsrat Thomas Brändle sowie ein Überraschungsgast.

Die Teilnehmenden bilden die «Menschenkette der Liebe» in Wohlen. Pascal Bruhin «Die Menschenkette der Liebe.» Pascal Bruhin Zuger alt Kantonsrat und Bäckermeister Thomas Brändle zu den Massnahmen: «Es ist ein Suizid auf raten für die KMU.» Pascal Bruhin Diese Yogalehrerin will, dass sie ihr Studio wieder öffnen kann. Sie sagt: «Ich kann das Wort Solidarität nicht mehr hören. Mit uns geht man alles andere als solidarisch um.» Pascal Bruhin Familientherapeutin Mana: «Nicht der Virus tötet, sondern die Massnahmen dagegen.» Pascal Bruhin «Dialog unmöglich», schreiben diese Teilenehmenden auf ihren Plakaten, beobachtet werden sie von einem Polizisten. Pascal Bruhin In Wohlen haben sich viele Corona-Skeptiker eingefunden. Pascal Bruhin «Demokratie wird überschätzt», meint ein Demonstrationsteilnehmer. Pascal Bruhin «Verbrechen an Kindern stoppen», fodert einer der Teilnehmenden. Pascal Bruhin Ob das nur 1000 Leute sind? Pascal Bruhin Die Demonstranten ziehen durch Wohlen. Pascal Bruhin Am Nachmittag laufen die Demonstranten durch Wohlen. Pascal Bruhin Pascal Bruhin Pascal Bruhin Pascal Bruhin «Moderne Sklaven tragen Masken» steht auf einem Schild einer Demonstrierenden in Schutzanzug. Pascal Bruhin Das Merkurareal füllt sich am Mittag mit Menschen. Pascal Bruhin Das Merkurareal in morgendlichen Nebelschwaden. Noch ist hier Ruhe. Pascal Bruhin Hier werden am Nachmittag 1000 Coronaskeptiker erwartet, um gegen die geltenden Massnahmen zu protestieren. Pascal Bruhin

Der Verein «Stiller Protest» hat bereits in Zürich, St. Gallen, Zug und Aarau Demonstrationen organisiert. Bei der Demo in Zug hatten am 6. Februar rund 800 Personen teilgenommen.

