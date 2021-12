Coronakrise Covid-19-Gesetz: Parlament verlängert Wirtschaftshilfen Das Parlament verlängert die Wirtschaftshilfen im Covid-Gesetz bis Ende 2022. Damit geht es weiter als der Bundesrat. National- und Ständerat haben ihn auch zur Einführung von Gratistests verknurrt. Reto Wattenhofer 15.12.2021, 11.46 Uhr

Beim Lockdown konnten betroffene Branche wie die Gastronomie ihre Angestellten auf Kurzarbeit setzen. (Symbolbild) Keystone

Das Covid-19-Gesetz ist ein Dauerprovisorium: Die Wirtschaftshilfen und sonstigen Massnahmen müssen immer an die veränderte epidemiologische Lage der Pandemie angepasst werden. Am Mittwoch hat das Parlament die letzte Differenz ausgeräumt und eine weitere Revision der gesetzlichen Grundlagen verabschiedet – zum vierten Mal seit September 2020. Damit steht das Covid-19-Gesetz. Beide Räte müssen noch über die Dringlichkeitsklausel abstimmen, was reine Formsache ist.