Coronakrise Bundesrat baut finanzielle Unterstützung für Kulturschaffende aus Der Bundesrat greift Kulturschaffenden finanziell stärker unter die Arme. Diese sollen ab November rückwirkend Ausfallentschädigungen erhalten. Gelockert werden auch die Kriterien für die Nothilfe. 31.03.2021, 15.15 Uhr

Wann der Vorhang wieder fällt, ist ungewiss. Der Bundesrat hat nun die finanzielle Unterstützung für Kulturschaffende verstärkt. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Keine Konzerte, keine Theatervorstellungen und keine Clubbesuche. Die Coronamassnahmen haben für den Kulturbereich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Seit mehr als einem Jahr sehen sich viele Kulturschaffende in ihrer Existenz bedroht. Am Mittwoch hat der Bundesrat nun beschlossen, die Unterstützung des Bundes in diesem Bereich auszubauen.