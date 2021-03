Coronakrise Ausstieg aus Lockdown: Ständerat fordert Rückkehr zu kantonalem Flickenteppich Wie erwartet verzichtet der Ständerat darauf, ein fixes Datum für eine raschere Öffnung ins Covid-19-Gesetz zu schreiben. Bei günstiger epidemiologischer Entwicklung sollen die Kantone dafür wieder mehr Freiheiten erhalten. Reto Wattenhofer 04.03.2021, 12.00 Uhr

Der Streit um die Schliessung von Terrassen in Skigebieten hat in den letzten Wochen die Gemüter erhitzt. (Symbolbild) Keystone

Der Kontrast könnte nicht grösser sein: Während im Nationalrat bei kontroversen Themen schrille Töne dominieren, wird im Ständerat in der Regel wohl temperiert debattiert. So war es auch am Donnerstag, als die kleine Kammer sich einmal mehr mit Corona befasste. Eines vorweg: Nicht zur Debatte stand die Forderung, ein konkretes Öffnungsdatum ins Covid-19-Gesetz zu schreiben – wie das die Wirtschaftskommission des Nationalrates vorschlägt.