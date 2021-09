Zürich schreibt 2022 erneut ein Defizit

Städte und die Coronakrise 160-Millionen-Defizit: Zürich gerät noch tiefer in die roten Zahlen Wie anderen Städten der Schweiz macht die Coronakrise auch Zürich weiter zu schaffen: Sie rechnet nächstes Jahr mit einem Defizit von 158,4 Millionen Franken. Gedeckt werden soll es aus den Reserven. 28.09.2021, 11.42 Uhr

Die Stadt Zürich kommt so schnell nicht mehr aus den roten Zahlen. (Symbolbild). Keystone

Mehr Ausgaben, stagnierende Steuereinnahmen: Wie schon im laufenden Jahr wird die Stadt Zürich auch 2022 deutlich mehr Geld ausgeben als sie einnimmt. Trotz des für 2022 budgetierten Defizits von 158,4 Millionen Franken will der Stadtregierung die Steuern aber nicht erhöhen. Dies teilte der Stadtrat am Dienstag mit. Dank den vorhandenen Reserven verfüge die Stadt auch so über ausreichenden finanziellen Handlungsspielraum. Erwartet wird ausserdem eine positive wirtschaftliche Entwicklung.