Pfizer/Biontech Swissmedic genehmigt einfachere Lagerung von Covid-Impfstoff Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat eine einfachere Lagerung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech genehmigt. Damit kann er auch in Gesundheitszentren, Arztpraxen oder Apotheken eingesetzt werden. 30.03.2021, 12.37 Uhr

«Comirnaty», der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech, kann nun auch in Gesundheitszentren, Arztpraxen und Apotheken verimpft werden. Keystone

(abi) Bislang musste der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech dauerhaft in Spezialgefrierschränken bei Tiefsttemperaturen zwischen -90 und -60 Grad Celsius gelagert werden. Neu darf man den Impfstoff in der Schweiz während zwei Wochen auch im Gefrierschrank bei Temperaturen von nur -25 bis -15 Grad Celsius aufbewahren. Das hat die Arzneimittelbehörde Swissmedic entschieden, wie sie am Dienstag mitteilte. Neue Stabilitätsdaten würden belegen, dass die Qualität trotzdem gewährleistet sei.