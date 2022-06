Bundesrat ermöglicht Zugang zu Reiseimpfung

Corona Wer reist, soll einfacher zur Impfung kommen – muss aber weiter selber zahlen Der Bundesrat vereinfacht den Zugang zur Reiseimpfung, sieht aber von einer Kostenübernahme ab. Der breiten Bevölkerung wird eine weitere Auffrischimpfung derzeit nicht empfohlen. 10.06.2022, 12.32 Uhr

Der Bundesrat gibt Reiselustigen Zugang zur vierten Impfung. Die breite Bevölkerung soll noch zuwarten. Keystone

Weil Auslandreisen in vereinzelten Fällen einen zusätzlichen Corona-Booster erfordern, will der Bundesrat «den Zugang zu einer Auffrischimpfung aus nicht-medizinischen Zwecken» ermöglichen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Dabei handelt es sich in erster Linie um Reiseimpfungen. Bezahlt werden soll diese von den Reisenden selbst. Erhältlich sein soll sie an von den Kantonen bestimmten Impfstellen.