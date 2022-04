Corona Trotz Ende der Massnahmen: Weiterhin Unterstützung für Kulturschaffende Die Massnahmen gegen das Coronavirus sind abgeschafft, aber viele Kulturschaffende können weiterhin nicht voll arbeiten. Nun hat der Bundesrat die Unterstützung verlängert. 13.04.2022, 12.50 Uhr

Die Musik spielt wieder: Das Publikum zögert noch. (Symbolbild) Keystone

Während auch noch die letzten Masken gefallen sind, darben viele Kulturschaffende weiterhin. «Insbesondere ist weiterhin mit einer zögerlichen Rückkehr des Publikums zu rechnen. Hinzu kommen die Unsicherheiten etwa in Bezug auf internationale Tourneen und länderübergreifende Auftritte von Kulturschaffenden», heisst es in einer Mitteilung des Bundesamts für Kultur (BAK) vom Mittwoch. Der Bundesrat hat daher entschieden, die Ausrichtung von Ausfallentschädigungen an Kulturunternehmen und Kulturschaffende um zwei Monate bis Ende Juni 2022 zu verlängern.