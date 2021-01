Corona Testen, testen und nochmals testen: Bundesrat weitet Strategie aus In der Schweiz sollen häufiger symptomlose Menschen auf das Coronavirus getestet werden. Dadurch will der Bundesrat besonders gefährdete Personen besser schützen. Reto Wattenhofer Aktualisiert 27.01.2021, 15.47 Uhr

Gesundheitsminister Alain Berset präsentierte am Mittwoch die neuen Massnahmen. Keystone

Etwa die Hälfte der hiesigen Todesfälle an Covid-19 sind gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen zu verzeichnen. Der Bund musste sich daher oft die Frage gefallen lassen: Wieso wird nicht mehr getestet? So verlangte etwa der Heimverband Curaviva regelmässige, präventive Tests für das Heimpersonal. Die Kosten dafür soll der Bund übernehmen.

Die Kritik scheint beim Bundesrat angekommen zu sein. Nach einer Konsultation der Kantone hat er am Mittwoch eine Ausweitung der Teststrategie beschlossen. Es sei in der Vergangenheit zu wenig getestet worden, räumte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien ein. Der Bundesrat habe deshalb entschieden, die Kosten zu übernehmen, wo dies sinnvoll sei.

Konkret wird der Bund künftig die Kosten für präventive PCR-Tests und Schnelltests in Alters- und Pflegeheimen, Spitex und weiteren sozialmedizinischen Institutionen und Spitälern übernehmen. Laut Berset sollen dadurch besonders vulnerable Personen besser geschützt werden. Denkbar ist etwa, dass sich Verwandte vor dem Besuch im Altersheim testen lassen. Bislang mussten Tests bei symptomlosen Personen entweder vom Kanton oder von der betreffenden Person selber bezahlt werden.

Infektionsherde erkennen

Mehr als die Hälfte der Ansteckungen dürften gemäss BAG durch Personen ohne Symptome stattfinden, die gar nicht merken, dass sie infiziert sind. Die neue Teststrategie soll dazu beitragen, lokale Infektionsherde frühzeitig zu erkennen und einzudämmen, etwa in Schulen. Die Tests können vom Personal selbst vor Ort vorgenommen und negative Resultate dieser Schnelltests müssen nicht gemeldet werden. Wird jemand positiv getestet, muss ein PCR-Test durchgeführt und das Resultat gemeldet werden.

Allerdings erteilt der Bund den Kantonen keinen Freipass beim Testen. Jeder Kanton müsse ein Konzept vorlegen, versicherte Berset. Darin sollen die Kantone etwa angeben, wo, wer und wie oft getestet wird sowie welche Tests verwendet werden. Weiterhin nicht vergüten will der Bund Massentests, wie sie etwa im Kanton Graubünden zur Anwendung kommen. Einmalige Massentests hätten bloss kurzfristige Erfolge gezeigt und es fehle zum Teil an wissenschaftlicher Evidenz, hatte das BAG seinen Entscheid in der Konsultation begründet. Zum anderen seien die Kosten solcher Tests nicht zu unterschätzen.

Bund verkürzt Dauer der Quarantäne

Eine weitere Änderung hat der Bundesrat bei der Dauer der Quarantäne vorgenommen. Wer sieben Tage nach dem letzten Kontakt mit einer positiv getesteten Person einen negativen Coronatest vorweisen kann, kann danach die Quarantäne beenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich beim Test um einen Schnelltest oder einen PCR-Test handelt. Die Testkosten muss die Person jedoch selber tragen. Bis zum eigentlichen Ablauf der Quarantäne – also dem 10. Tag – muss die Person jederzeit eine Maske tragen und den Abstand von 1.5 Metern gegenüber anderen Personen einhalten.

Die neue Teststrategie gilt auch für Einreisende aus Staaten oder Gebieten mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko. Diese müssen ab dem 8. Februar bei ihrer Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Bei Flugreisen ist generell ein negatives Testresultat vorzuweisen. Die Kontrolle erfolgt vor dem Einsteigen der Maschine.

Ordnungsbussen bis 200 Franken

In Zukunft müssen auch Einreisende aus Staaten oder Gebieten ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko ihre Kontaktdaten angeben, falls sie per Flugzeug, Schiff, Bus oder Zug einreisen. Sämtliche Kontaktdaten werden neu mittels eines elektronischen Einreiseformulars erfasst.

Ab Februar werden Widerhandlungen gegen Coronamassnahmen zudem explizit als Straftatbestände aufgeführt und können teilweise mit Ordnungsbussen bestraft werden. Die Höhe der Busse beträgt je nach Delikt zwischen 50 und 200 Franken. Gebüsst wird etwa, wer im öffentlichen Verkehr keine Maske trägt.