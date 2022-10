Corona: Comeback der Maskenpflicht in Tessiner Spitäler

Corona Steigende Fallzahlen: Comeback der Maskenpflicht in Tessiner Spitälern Die steigenden Corona-Fallzahlen zwingen erste Kantone wieder zum Handeln. Im Tessin gilt aber sofort wieder eine Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen. 14.10.2022, 15.07 Uhr

In Tessiner Gesundheitseinrichtungen gilt ab sofort wieder eine Maskenpflicht. Keystone

Fertig oben ohne. In Tessiner Gesundheitseinrichtungen gilt wieder eine Maskenpflicht. Diese gilt sowohl für das Personal wie auch für Patientinnen und Patienten und Besucherinnen und Besucher, wie der Kanton am Freitag mitteilt. Auch im Kanton Solothurn gilt neuerdings in Spitälern wieder eine Pflicht zum Maskentragen.

In beiden Kantonen wird die Massnahme mit den stark steigenden Fallzahlen begründet. «In den letzten drei Wochen hat sich die Zahl der im Tessin hospitalisierten Personen wöchentlich verdoppelt», heisst es in der Mitteilung. Im Tessin muss daher auch in Altersheimen wieder Maske getragen werden. Generell, so die Tessiner Behörden, «ist das Tragen einer Maske für die gesamte Bevölkerung in geschlossenen Räumen, an überfüllten Orten und bei Begegnungen mit gefährdeten Personen empfohlen». (mg)