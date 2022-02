Omikron kann Gesundheitssystem nichts mehr anhaben

Corona Omikron bringt in der Schweiz kaum noch jemanden auf die Intensivstation Der befürchtete Omikron-Tsunami ist ausgeblieben, die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich. Die Covid-Patienten dort hatten sich noch mit der gefährlicheren Delta-Variante angesteckt. Peter Walthard 01.02.2022, 15.41 Uhr

Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit warnt vor zunehmendem Absentismus in der Wirtschaft. (Archiv) Keystone

Bereits vor einer Woche hatte Patrick Mathys vom BAG und Urs Karrer von der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes vor einer verfrühten Lockerung gewarnt – dies nachdem bürgerliche Parteien einen Tag der Freiheit am 2. Februar gefordert hatten. Am Dienstag mahnte Mathys nun erneut zur Vorsicht, gab aber auch etwas Entwarnung: Der erwartete Omikron-Tsunami sei nicht eingetroffen. «Der Wasserstand steigt noch etwas, aber der Hochwasserschutz wird nicht mehr lange notwendig sein», sagte er vor den Medien.

Hoch heisst, dass die Zahl der täglichen Neuansteckungen nach den Schätzungen des BAG weit über den offiziell bekannt gegebenen täglichen Fallzahlen liegt. Mathys nannte eine Dunkelziffer von mehr als 100'000. «Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sind momentan potenziell ansteckend», sagte er. Unter diesen Umständen machten Massnahmen wie Contact Tracing und Quarantäne kaum noch Sinn, so Mathys.

Intensivpflege ausser Gefahr: Nun bringt das BAG neue Argumente

Etwas komplizierter ist es beim Zertifikat. Eingeführt und verschärft worden war die Zertifikatspflicht mit dem Verweis auf die Situationen auf den Intensivstationen, in denen im Herbst eine Überlastung befürchtet wurde. Hier gab Mathys am Dienstag Entwarnung: Nicht nur sinkt der Anteil der Covid-Patienten an der Belegung der Intensivstationen seit Wochen kontinuierlich – es kommen auch kaum noch neue Fälle dazu. Die Covid-Auslastung der Intensivpflege gehe hauptsächlich auf Delta zurück, erklärte Mathys. Viren von diesem Typ sind derzeit aber kaum noch im Umlauf.

Nun, da die Überlastung der Intensivstationen vorerst abgewendet ist, bringt das BAG neue Argumente für die Aufrechterhaltung von Massnahmen wie der Zertifikatspflicht. Mathys verwies am Dienstag auf den Absentismus in der Wirtschaft. Wenn deutlich mehr als zehn Prozent der Arbeitskräfte gleichzeitig fehlten, könne es zu Produktionsausfällen kommen, so Mathys. Ein schneller Anstieg der Fallzahlen sei also auch dann zu vermeiden, wenn er für das Gesundheitswesen kein Problem darstelle. Allerdings könne man nach wie vor nicht sagen, welche Massnahme wie stark zu einer Zu- oder Abnahme der Ansteckungszahlen führe.

Über 85 Prozent der Menschen über 30 sind bereits immun

Weiter verwies Mathys auf den kommenden Herbst. Die Frage, wer geimpft werden müsse, werde sich dann wieder stellen. Dies gab auch Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, zu bedenken. Die Kantone müssten nun genau prüfen, wie grosse Infrastrukturen wie das Contact Tracing und die Impfzentren zurückgefahren werden könnten, sodass sie im Herbst bei Bedarf trotzdem wieder gebraucht werden könnten.

Über die Gründe für den bisher glimpflichen Ablauf der Omikronwelle in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern konnte Mathys nur spekulieren. Eine Rolle spiele sicher die hohe Immunisierung der Bevölkerung: Laut Schätzungen des BAG haben in der Gruppe der 30- bis 60-Jährigen 85 bis 90 Prozent der Bevölkerung eine Immunität gegen das Virus erworben. Bei den Über-60-Jährigen sind es über 90 Prozent. Möglicherweise habe auch das Timing der Booster-Impfung in der Schweiz etwas gebracht, möglich sei aber auch, dass Spitalaufenthalte im Ausland anders erfasst und gezählt würden als hierzulande.