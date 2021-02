Corona Mit Serbien und Albanien: Ab heute gilt die neue Quarantäneliste des BAG Ab Montag stehen acht neue Staaten auf der Quarantäneliste des BAG, darunter Serbien und Albanien. Dazu kommen mehrere Regionen in den Nachbarländern Italien und Frankreich. 22.02.2021, 08.35 Uhr

Das BAG hat die Quarantäneliste erneut angepasst. (Symbolbild) Keystone

(wap/agl) Am 10. Februar gab das Bundesamt für Gesundheit die neue Quarantäneliste bekannt. Ab Montag treten die Änderungen nun definitiv in Kraft, acht zusätzliche Staaten und mehrere Regionen in den Nachbarländern stehen ab heute auf der Liste. Zu den Risikoländern und -gebieten zählen neu auch:

Albanien

Bahrain

Kolumbien

Serbien

Seychellen

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen

Vereinigte Arabische Emirate

In Deutschland: Brandenburg; Sachsen-Anhalt

In Frankreich: Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes; Centre - Val de Loire; Ile-de-France; Normandie; Pays de la Loire

In Italien: Marche; Puglia; Umbria

Weiterhin auf der Quarantäneliste bleiben Andorra, Brasilien, Estland, Irland, Israel, Lettland, Libanon, Litauen, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Panama, Portugal, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechien, USA, Grossbritannien sowie das deutsche Bundesland Thüringen, die französische Region Provence-Alpes-Côte d’Azur und die italienischen Regionen Emilia-Romagna und Friuli-Venezia Giulia.

Wer aus einem der auf der BAG-Liste verzeichneten Gebiete in die Schweiz einreist, muss sich innert zwei Tagen bei den kantonalen Behörden melden und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Seit dem 8. Februar müssen Reisende, die mit dem Flugzeug in die Schweiz reisen, zudem einen negativen PCR-Coronatest vorweisen.