Corona Druck des Bundesrats zeigt Wirkung: Kantone knicken im Terrassenstreit ein Nach Graubünden schliessen auch die restlichen Kantone die Terrassen in den Skigebieten. Das haben die Kantone am Freitag mitgeteilt. Aktualisiert 26.02.2021, 12.29 Uhr

Ab Montag kann hier auf dem Brunni in Engelberg nicht mehr auf der Terrasse gegessen werden. Keystone

(mg) Ab Montag ist fertig mit Schnipo auf der Restaurant-Terrasse in den diversen Skigebieten. «Der Kanton Glarus passt seine Praxis zu den Sitzgelegenheiten in den Aussenbereichen von Take-Away-Betrieben in den Skigebieten an», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Somit bleiben diese ab Montag geschlossen.