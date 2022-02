Corona: Maskenpflicht im öV könnte noch länger bleiben

Corona Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr soll bleiben: Das sagen die Kantone zum Öffnungsplan des Bundesrats Fallen in der Schweiz bald alle Coronamassnahmen? Der Bundesrat entscheidet in der nächsten Woche. Viele Kantone wollen die Maskenpflicht verlängern. Zug, Obwalden und Glarus schlagen ein forscheres Tempo an. Kari Kälin und Michael Graber 3 Kommentare 08.02.2022, 11.59 Uhr

Reisen mit Maske: Geht es nach den Kantonen Bern und Solothurn, bleibt diese Regel noch einige Zeit erhalten. Bild: SBB

Dänemark hat es schon getan. Fast alle Coronamassnahmen sind seit Anfang Februar aufgehoben, auch die Masken- und die Zertifikatspflicht. Norwegen hat es gleich gemacht, allerdings gilt noch bis am 17. Februar eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Geschäften.

Und in der Schweiz? Zeichnen sich ebenfalls Lockerungen ab.

In der nächsten Woche wird der Bundesrat entscheiden, ob ab dem 17. Februar praktisch alle Coronamassnahmen auf einmal oder in einem ersten Schritt die Zertifikatspflicht für Restaurants und Veranstaltungen aufgehoben wird. Bei der Variante 2, eine Art «Lockerung light», bliebe die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Innenräumen bestehen, in Discos und Hallenbädern käme anstelle der 2G-plus- die 2G-Regel zum Tragen. Die Kantone mussten bis am Mittwoch ihre Stellungnahmen dazu abgeben. Dabei gibt es drei verschiedene Stossrichtungen:

Variante 1 mit Beibehaltung der Maskenpflicht

Die meisten Kantone befürworten die Aufhebung aller Massnahmen ab Mitte Februar, sofern die epidemiologische Lage es zulässt. Sie wollen aber aufgrund der weiterhin hohen Virus-Zirkulation, dass die Maskenpflicht in verschiedenen Bereichen übergangsweise beibehalten wird. So wollen Uri und Luzern, sowie die Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell, dass die Maske im ÖV vorerst noch nicht fällt.

Das unterstützen auch die Kantone Aargau, Solothurn, Schwyz und Nidwalden. Sie pochen zudem darauf, dass auch im Gesundheitsbereich Massnahmen wie die Maskenpflicht zum Schutz der besonders vulnerablen Bevölkerung aufrechterhalten werden. Etwas vorsichtiger will der Kanton Bern vorgehen. Die Regierung befürwortet die Aufhebung aller Massnahmen ab 17. Februar zwar, will die Maskenpflicht öffentlichen Verkehr, im Detailhandel und staatlichen Dienstleistungsbetrieben aber für weitere drei bis vier Wochen aufrechterhalten. Auch die Zertifikats- und Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen soll vorerst bleiben.

Auch der Kanton Schaffhausen will die Maske beim Einkaufen noch nicht loswerden. Im Gesundheitsbereich soll die Verantwortung aber künftig wieder bei den jeweiligen Institutionen liegen. Der Kanton Freiburg will derweil neben der ÖV-Maskenpflicht auch im Kulturbereich «für eine Übergangszeit» weiterhin auf die Schutzmassnahme setzen.

Variante 1 ohne Maskenpflicht

Am weitesten geht der Kanton Zug. Er bevorzugt die Variante 1, ohne dabei die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr zu verlängern. Diese Haltung stützt auch Obwalden. Es sei «nicht nachvollziehbar, wenn beispielsweise in Diskotheken keine Maskenpflicht mehr gilt, im öffentlichen Verkehr jedoch schon», schreibt die Regierung.

Ohne Masken in den ÖV will auch die Glarner Regierung. Eine Verlängerung der Maskenpflicht solle einzig «in Gesundheitseinrichtungen geprüft werden», findet Glarus. Ansonsten sollen die Aufhebung aller Massnahmen «in einem einzigen Schritt» passieren, so die Glarner Regierung. Alles andere «sei für die Bevölkerung zu kompliziert». Die Stellungnahmen von anderen Kantonen stehen noch aus. Die Graubündner Regierung setzt auf Freiwilligkeit statt Pflicht: «Der Bevölkerung steht es frei, sich selbst zu schützen und freiwillig eine Maske zu tragen», schreiben sie in ihrer Antwort. Einzig in Gesundheitseinrichtungen soll die Maske noch eine Weile vorgeschrieben bleiben.

Variante 2 - gestaffelte Lockerungen

Auf die vorsichtige Seite hatte sich am letzten Freitag die Gesundheitskommission des Nationalrats geschlagen. Sie entschied sich mit zwölf zu zehn Stimmen für Variante zwei. In dieser will der Bundesrat verbleibende Schutzmassnahmen, darunter die Maskenpflicht, in einem zweiten Schritt aufheben. Die Gesundheitskommission präzisierte mit elf zu zehn Stimmen, dass diese bei sehr hoher Viruszirkulation im öffentlichen Verkehr, in Alters- und Pflegeheimen sowie in Spitälern zum Schutz der Bevölkerung vorerst beibehalten werden soll.

Ebenfalls für Variante 2 spricht sich der Kanton Basel-Stadt aus. «Es erscheint uns angezeigt, schrittweise vorzugehen, um die Risiken einer weiteren Eskalation zu vermindern», schreibt die Regierung in ihrer Antwort an den Bundesrat. Auch sei es derzeit noch unklar, wie sich der Lockerungsschritt vom 2. Februar auswirke. «Bei zu schnellen Lockerungen werden mehr Kontakte zu mehr Virusübertragungen führen», schreiben die Basler, die Öffnungsschritte sollen «mit Vorsicht umgesetzt werden, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.»

Der Bundesrat hält Variante 1 dann für angezeigt, falls die Ansteckungswelle ihren Höhepunkt überschritten habe. Die Aufhebung aller Massnahmen auf einmal sei mit Risiken verbunden, da sich die Virenzirkulation noch beschleunigen könnte. Für den Bundesrat seien beide Möglichkeiten denkbar, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis im Gespräch mit der SRF-«Samstagsrundschau». «Es hängt von der epidemiologischen Lage ab.»

