Corona Institut in Tessin analysiert künftig Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe Das Institut für Pharmakologische Wissenschaften der italienischen Schweiz hat eine neue Aufgabe: Es wird zum nationalen Referenzzentrum für die Analyse von Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen. 22.02.2021, 14.10 Uhr

Im Tessin werden allfällige Nebenwirkungen zu den Corona-Impfstoffen untersucht. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Ernennung erfolgte durch das Arzneimittelinstitut Swissmedic, wie der kantonale Spitalverband Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) am Montag bekanntgibt. Künftig werde es in enger Zusammenarbeit mit Swissmedic und in Absprache mit den internationalen Zulassungsbehörden die Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe analysieren.