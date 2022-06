Ex-Taskforce-Chefin geht von 80'000 Coronafälle pro Woche aus

Corona Hohe Dunkelziffer: Ex-Taskforce-Chefin geht von 80'000 Coronafällen pro Woche aus Das Coronavirus hat sich zurückgemeldet. Aus Sicht der früheren Taskforce-Chefin Tanja Stadler wird die nächste Welle die Spitäler zwar nicht an den Anschlag bringen. Allerdings erhält sie Schutzmassnahmen als angezeigt. Aktualisiert 20.06.2022, 08.02 Uhr

Die frühere Taskforce-Präsidentin Tanja Stadler plädiert dafür, in gewissen Situationen weiterhin eine Maske zu tragen. (Archivbild) Keystone

Das Coronavirus schert sich nicht um die Hitzewelle. Obwohl die halbe Schweiz im kühlen Nass Erfrischung sucht, breitet sich die Omikron-Variante unvermindert weiter aus. Letzte Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fast 17'000 neue Ansteckungen innerhalb einer Woche. Glaubt man Tanja Stadler, dürfte das erst der Anfang sein. «Wir gehen davon aus, dass sich in dieser Welle rund 15 Prozent der Bevölkerung, also über eine Million Menschen infizieren werden», sagte die frühere Taskforce-Präsident am Montag im Interview mit «Blick».