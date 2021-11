Corona Gilt auch an Haltestellen: Bern kehrt zurück zur Maskenpflicht Ab Montag gilt im Kanton Bern in öffentlich zugänglichen Innenräumen, an Veranstaltungen und im Aussenbereich von Bahnhöfen und Haltestellen eine Maskenpflicht. 26.11.2021, 13.15 Uhr

Im Kanton Bern gilt die Maskentragpflicht ab Montag auch wieder am Bahnhof und an den Haltestellen von Tram und Bus. Keystone

Die Ausweitung der Maskentragpflicht betrifft auch Spitäler, Heime und Kitas. In den Schulen müssen Kinder ab dem 5. Schuljahr Maske tragen. Spitäler, Kinder- und Jugendheime sowie Pflege- und Behinderteneinrichtungen sind am Montag nur noch mit Zertifikat zugänglich. Der Kanton reagiere damit auch die Coronalage, die sich deutlich verschärft habe, teilt die Staatskanzlei am Freitag mit. Die Massnahmen sind bis 23. Dezember befristet. (wap)