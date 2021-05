Corona Gewerbeverband fordert Gastro-Öffnung und Rückkehr in die Büros Das Drei-Phasen-Modell des Bundesrates stösst beim Schweizerischen Gewerbeverband auf Ablehnung. Es habe keine wissenschaftliche Grundlage, so die Kritik. 05.05.2021, 09.54 Uhr

Die Schliessung der Innenräume verstösst in den Augen des Gewerbeverbandes gegen geltendes Recht. (Symbolbild) Keystone

(wap) Ab dem 17. Mai sollen Gastro-Betriebe ihre Innenräume wieder öffnen können, die Homeoffice-Pflicht soll fallen und auf kantonaler Ebene weitere Öffnungsschritte möglich werden. Dies fordert der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme. «Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass die Schliessung einzelner Branchen Ansteckungen verringert», heisst es in der Stellungnahme des SGV.