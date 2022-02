Corona Gesundheitskommission will gestaffelte Aufhebung der Massnahmen Der Bundesrat soll nicht alle Coronamassnahmen auf einmal aufheben, findet die nationalrätliche Gesundheitskommission. Zudem will sie die Vermittlertätigkeit von Versicherungen stärker regulieren. Dario Pollice 04.02.2022, 16.51 Uhr

Die Gesundheitskommission will an der Maskentragpflicht im öV vorerst festhalten. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat drückt aufs Tempo bei der Lockerung der Coronamassnahmen und hat am Mittwoch zwei Varianten zur Konsultation an die Kantone geschickt. Die erste sieht die Aufhebung aller Massnahmen vor. Bei der zweiten Variante würden die Maskenpflicht, die 2G-Regel und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen in Innenräumen erst in einem zweiten Schritt fallen.

Letztere Variante befürwortet auch die Gesundheitskommission des Nationalrats, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilen. Mit 12 zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen sprach sie sich für ein Vorgehen in zwei Schritten aus. Mit 11 zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen präzisierte sie überdies, dass die Maskenpflicht bei sehr hoher Viruszirkulation im öffentlichen Verkehr, in Alters- und Pflegeheimen sowie in Spitälern vorerst beibehalten werden soll.

Kommission sagt zur stärkeren Regulierung von Krankenkassenvermittlern «ja, aber...»

Im weiteren sprach sich die Kommission für eine stärkere Regulierung von Krankenkassenvermittlern aus. Mit 15 zu 10 Stimmen beantragte sie, einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Bundesrates anzunehmen. Dieser sieht vor, dass der telefonische Erstkontakt – im Fachjargon Kaltakquise – verboten wird. Zudem will der Bundesrat die Vergütung der Vermittler begrenzen.

Allerdings will eine Mehrheit der Gesundheitskommission, dass die Vergütungsbegrenzung und Ausbildungsverpflichtung nicht für Vermittler gilt, die direkt von den Versicherern angestellt sind. Damit wolle sie verhindern, dass die internen Verkaufsabteilungen gegenüber externen Vermittlern benachteiligt werden, so die Parlamentsdienste.

Ausserdem lehnte die Kommission mit 13 zu 12 Stimmen einen Antrag knapp ab, wonach die neuen Regeln nur für die obligatorische Krankenversicherung, nicht aber für die Zusatzversicherungen gelten sollen. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag, wonach nur die von den Versicherern vereinbarten Sanktionen allgemeinverbindlich erklärt werden sollen.