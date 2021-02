Corona BAG meldet am Freitag 1065 neue Ansteckungen – R-Wert wieder über 1 Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die vergangenen 24 Stunden 1065 neue Infektionen. Acht weitere Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 26.02.2021, 13.40 Uhr

Das BAG verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 29'915 neue Coronatests. Im Bild ein Corona-Schnelltest. Keystone

(dpo) Das BAG meldet am Freitag 1065 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1169 Neuinfektionen gewesen. Am Freitag der Vorwoche waren 1021 neue Ansteckungen registriert worden.