Corona Fallzahlen: BAG meldet am Freitag 1333 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1333 neue Infektionen. 11 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, 69 mussten ins Spital. 12.03.2021, 13.33 Uhr

Das BAG verzeichnete seit Donnerstag 33'281 neue Coronatests. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Das BAG meldet am Freitag 1333 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1409 Neuansteckungen. Am Freitag der Vorwoche wurden 1222 neue Infektionen registriert.