Corona Ethikkommission will keinen Impfzwang für das Pflegepersonal Die nationale Ethikkommission spricht sich gegen einen Impfzwang für das Pflegepersonal aus. Impfverweigerer sollen nur unter bestimmten Umständen diskriminiert werden dürfen. 12.02.2021, 12.20 Uhr

Impfkampagne: Die Ethikkommission hat analysiert, wie mit Impfverweigerern umgegangen werden könnte. (Symbolbild) Keystone

(wap) Eine Impfpflicht sei ethisch nicht vertretbar, Einschränkungen für Personen ohne Impfschutz nur unter Umständen zulässig: Zu diesem Schluss kommt die nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK). Impfobligatorien seien grundsätzlich abzulehnen, schreibt die NEK in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung: Sowohl für die generelle Bevölkerung als auch für bestimmte Personengruppen wie etwa das Pflegepersonal. Solange nicht erwiesen sei, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend seien, sei eine Impfung nur ein Selbstschutz. Diesen zu verordnen, «wäre paternalistisch und nicht zu rechtfertigen», so die NEK.