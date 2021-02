Corona Erneuter Rückgang: BAG meldet am Dienstag 1075 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1075 neue Infektionen. 35 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und 62 mussten ins Spital. 16.02.2021, 13.53 Uhr

Das BAG verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 1075 neue Infektionen mit dem Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(abi) Die Coronazahlen gehen weiter zurück: Das BAG meldet am Dienstag 1075 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Über das Wochenende waren es im Schnitt rund 827 Fälle pro Tag gewesen. Am gleichen Tag in der vergangenen Woche wurden noch 1353 neue Infektionen registriert.