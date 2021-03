Corona Die Mehrheit der Kantone unterstützt eine schrittweise Öffnung Testoffensive und Fortschritte bei der Impfung machten Hoffnung, eine vorsichtige Öffnung sei deshalb trotz steigender Fallzahlen möglich, so der Tenor der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Aktualisiert 16.03.2021, 17.01 Uhr

Bei rasch steigenden Fallzahlen käme das Contact Tracing wieder an die Grenzen, melden die Kantone. (Symbolbild) Donato Caspari

(wap) Die Hälfte der Kantone wolle sogar eine weitergehende Öffnung, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK): Sie wollen im nächsten Öffnungsschritt nicht nur die Aussenbereiche der Gastrobetriebe freigeben, sondern auch die Innenräume. Ebenfalls die Hälfte der Kantone fordere ausserdem das Ende der Homeoffice-Pflicht. In rund einem Drittel der Stellungnahmen der Kantone werde betont, dass wirtschaftliche, soziale und psychologische Aspekte stärker gewichtet werden müssten und es auch für Sport, Bildung und Kultur wieder eine Perspektive brauche.