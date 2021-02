Corona Der Öffnungsdruck steigt: Kantone wollen Perspektiven für die Bevölkerung Die Gesundheitsdirektorenkonferenz begrüsst die Öffnungsschritte des Bundesrates und will dem Druck von Seiten von Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung tragen. 22.02.2021, 15.55 Uhr

Raus aus dem Shutdown: Die Gesundheitsdirektoren begrüssen die Öffnung der Geschäfte am 1. März. (Symbolbild) Keystone

(wap) Derzeit könne der weitere Verlauf der Pandemie nicht vorausgesagt werden, es bestehe jedoch ein hoher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Druck, der nach einem Jahr spürbar zunehme: So lautet die am Montag veröffentlichte Einschätzung der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und - direktoren (GDK). Es sei nun wichtig, Bevölkerung, Wirtschaft und Politik rasch eine Perspektive zu bieten, was der Bundesrat mit den «vorsichtigen Öffnungsschritten» ab dem 1. März getan habe, heisst es im an Bundesrat Alain Berset adressierten Schreiben der GDK.