Corona Bundesrat berät am 12. Mai über weitere Öffnungsschritte Der Bundesrat halte weitere vorsichtige Öffnungsschritte für möglich und werde darüber am 12. Mai beraten. Dies wurde bei den Von-Wattenwyl-Gesprächen bekanntgegeben. 07.05.2021, 14.32 Uhr

Austausch mit den Partei-Grossen: Von-Wattenwyl-Gespräche im Berner Hof. Keystone

(wap) Eine Delegation des Bundesrates traf sich am Freitag mit den Spitzen der Bundesratsparteien zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen. Dabei wurde bekannt, dass die Landesregierung weitere Lockerungen der Coronamassnahmen in Betracht zieht. «Vorsichtige weitere Öffnungsschritte erscheinen möglich», heisst es in einer Medienmitteilung des Bundesrates, die im Nachgang der Gespräche veröffentlicht wurde. Der Bundesrat werde darüber an seiner Sitzung vom 12. Mai beraten.