Corona Leichter Anstieg: Das BAG meldet am Mittwoch 1343 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1343 neue Coronainfektionen. Das sind etwas mehr als vor Wochenfrist. Seit Dienstag sind in der Schweiz 16 weitere Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktualisiert 24.02.2021, 14.02 Uhr

Das BAG verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 1343 neue Infektionen mit dem Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(abi) Das BAG meldet am Mittwoch 1343 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1131 Neuinfektionen. Und am Mittwoch der vergangenen Woche wurden mit 1253 neuen Infektionen etwas weniger registriert. Zudem informierte das BAG am Mittwoch darüber, dass in der Schweiz bislang 8756 Coronafälle mit einer Mutation aufgetreten sind.