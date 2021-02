Corona BAG meldet am Freitag 1253 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet in den letzten 24 Stunden 1253 neue Infektionen. 31 Menschen starben und 93 mussten sich in Spitalpflege begeben. Aktualisiert 12.02.2021, 13.57 Uhr

In der Schweiz wurden seit Donnerstag 33'017 neue Coronatests durchgeführt. Keystone

(rwa/wap) 1253 Neuansteckungen mit dem Coronavirus meldet das BAG am Freitag für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1356 Fälle. Am gleichen Tag in der vergangenen Woche wurden 1584 Infektionen registriert. In den letzten 24 Stunden meldet das BAG 33'017 zusätzliche Coronatests. Davon fielen 3,8 Prozent positiv aus. Die Positivitätsrate liegt damit unter dem von der WHO angegeben Schwellenwert von 5 Prozent, ab dem die Epidemie als ausser Kontrolle bewertet wird.

480'000 Impfdosen wurden bereits verimpft

Seit Donnerstag mussten sich 93 Menschen ins Spital einliefern lassen. 31 Personen kamen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion ums Leben. Am Vortag waren es 66 Hospitalisationen und 22 Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 9031. Die Zahlen zu den Hospitalisationen sind laut dem BAG aufgrund von Meldelücken und Meldeverzug jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.

Die Reproduktionszahl (R), die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt, betrug am 2. Februar gemäss aktuellen Berechnungen 0,89. Erst ab einer Reproduktionszahl von 1 oder grösser ist mit einer steigenden Zahl von Neuansteckungen zu rechnen. Der sogenannte R-Wert wird im Nachhinein berechnet und schätzt die Lage vor jeweils etwa zehn Tagen.

Weiter veröffentlichte das BAG am Freitag neue Zahlen zu den Coronaimpfungen. Demnach hat die Schweiz bis Mittwoch 806'025 Impfdosen erhalten, rund 782'000 Dosen wurden an die Kantone ausgeliefert. Verabreicht wurden rund 480'000 Dosen, was 5,58 Dosen pro 100 Einwohnern entspricht.