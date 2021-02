Corona BAG meldet am Freitag 1021 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1021 neue Infektionen. Zehn Menschen starben in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und 54 mussten ins Spital. Aktualisiert 19.02.2021, 14.23 Uhr

Das BAG verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 31'027 neue Coronatests. (Symbolbild) Keystone

(rwa/abi) Das BAG meldet am Freitag 1021 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1219 Neuinfektionen gewesen. Am letzten Freitag waren 1253 neue Infektionen registriert worden.