Corona BAG meldet am Dienstag 1130 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1130 neue Infektionen. 16 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung, 57 mussten ins Spital. 02.03.2021, 14.20 Uhr

Das BAG verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 1130 neue Infektionen mit dem Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(abi/agl) Der Rückgang der Corona-Fallzahlen ist abgeflacht, die Neuansteckungen bewegen sich weiterhin auf stabilem Niveau: Das BAG meldet am Dienstag 1130 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Über das Wochenende waren es im Schnitt rund 853 Fälle pro Tag gewesen, am gleichen Tag in der vergangenen Woche wurden 1131 neue Infektionen registriert.