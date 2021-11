Appenzell Ausserrhoden führt Speicheltests an Schulen ein

Pandemie Appenzell Ausserrhoden führt an Schulen präventive Coronatests ein Um einschneidende Quarantänemassnahmen und Fernunterricht zu vermeiden, werden an allen Volksschulen im Halbkanton Speicheltests eingeführt. 24.11.2021, 09.55 Uhr

Regelmässige Speicheltests werden im Kanton Appenzell Ausserrhoden nun an allen Volksschulen wöchentlich angeboten. (Symbolbild) Keystone

Die Teilnahme an den Tests sei freiwillig, werde aber empfohlen, teilte das Bildungsdepartement am Mittwoch mit. An einigen Schulen gebe es die präventiven Speicheltests schon länger, nun würden sie aber auf alle Volksschulen im Kanton ausgeweitet. Als Grund werden in der Mitteilung die steigenden Fallzahlen auch unter Kindern und Jugendlichen genannt.