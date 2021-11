CORONA 3G-Pflicht: St.Galler Regierung beschliesst neue Massnahmen In den Spitälern sowie Betagten- und Pflegeheimen des Kantons St.Gallen gilt ab Montag für Besuchende die 3G-Pflicht. Zudem wollen die Ostschweizer Kantone ihre Massnahmen abstimmen. 27.11.2021, 10.20 Uhr

Ab Montag braucht es im Kanton St.Gallen ein Zertifikat, um eine Gesundheitseinrichtung zu betreten. Bild: Keystone

Die Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau sowie Appenzell Inner- und Ausserrhoden hätten die Situation gemeinsam analysiert und das weitere Vorgehen besprochen, teilte die St.Galler Staatskanzlei am Samstag mit. Ihr Fazit: Obwohl die coronabedingten Hospitalisationen weniger stark steigen als die Fallzahlen, braucht es weitere Massnahmen. Die Ostschweizer Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren wolle sich daher am Montag über abgestimmte Massnahmen austauschen, um möglichst einheitliche Massnahmen sicherzustellen.