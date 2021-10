CO2-Kompensation Mit Georgien und Dominica: Schweiz beschliesst weitere Klima-Abkommen Der Bundesrat genehmigt zwei weitere bilaterale Klimaschutz-Abkommen. CO2-Emissionen der Schweiz können damit künftig auch über Projekte in Georgien und Dominica kompensiert werden. 13.10.2021, 10.08 Uhr

In Dominica steht ein Projekt zur Elektrifizierung des Verkehrs auf dem Programm. (Symbolbild) Keystone

Die beiden Abkommen ermöglichen es der Schweiz, in zwei weiteren Ländern CO2-Emissionen über Klimaschutz-Projekte zu reduzieren, wie es in einer Mitteilung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) vom Mittwoch heisst. So werde in Georgien ein nationales Förderprogramm zur Energieeffizienz in Gebäuden entwickelt, im Inselstaat Dominica stehe die Elektrifizierung des Verkehrs im Zentrum.