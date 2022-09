Christof Appenzeller neuer Direktor von MeteoSchweiz Christof Appenzeller wird oberster Wetterforscher in der Schweiz. Er tritt beim MeteoSchweiz die Nachfolge von Peter Binder an, der Ende Jahr in Pension geht. 07.09.2022, 14.30 Uhr

Peter Binder, der Direktor von MeteoSchweiz, geht Ende Jahr in Pension. Keystone

MeteoSchweiz bekommt einen neuen Direktor. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch Christof Appenzeller ernannt. Dieser tritt die Nachfolge von Peter Binder an, der Ende Jahr in Pension geht. Appenzeller tritt sein Amt im kommenden Januar an.

Er ist «seit 1999 in verschiedenen Funktionen bei MeteoSchweiz tätig. Seit 2014 ist er Mitglied der Geschäftsleitung und leitet den Geschäftsbereich Analyse und Prognose», schreibt Eidgenössisches Departement des Innern in einer Mitteilung. Er besitze langjährige Führungserfahrung und sei massgeblich beteiligt gewesen an der strategischen Neuausrichtung von MeteoSchweiz. Appenzeller hat an der ETH Naturwissenschaften (umweltphysikalische Richtung) studiert und danach ein Doktorat abgeschlossen und habilitiert.

Dem abtretenden Direktor dankt Bundesrat Alain Berset in der Mitteilung für seine Arbeit. Binder habe eine grosses Engagement «in der Weiterentwicklung des Bundesamts als kritische Infrastruktur für meteorologische und klimatologische Dienstleistungen» an den Tag gelegt. (mg)