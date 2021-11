China-Reise Technische Probleme: Bundesratsjet mit Cassis an Bord muss zwischenlanden Die geplante China-Reise von Aussenminister Ignazio Cassis hängt in der Schwebe. Nach technischen Problemen an Bord musste der Bundesratsjet in Moskau landen. 26.11.2021, 12.02 Uhr

Am Bundesratsjet ist ein technischer Defekt aufgetreten. Nun muss die Maschine zwischenlanden. (Archivbild) Keystone

Bundesrat Cassis soll am Samstag seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi in der Stadt Anji treffen. Nun ist unklar, ob dies zustandekommt. Wegen technischer Probleme wurde das Flugzeug in die russische Hauptstadt Moskau umgeleitet, wie das Aussendepartement (EDA) am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. In Moskau werde geprüft, ob die Weiterreise nach China möglich sei.