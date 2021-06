Cybersicherheit Untersuchung bei Ruag hat «ernstzunehmende Sicherheitsmängel» gefunden Ruag International sei kürzlich nicht Ziel eines Cyberangriffs gewesen, sagt CEO André Wall. Spezialisten hätten trotzdem Lücken bei der Cybersicherheit entdeckt. 04.06.2021, 06.42 Uhr

Hat die Cybersicherheit gemäss eigenen Angaben zur «Chefsache» bei Ruag International gemacht: CEO André Wall. Foto: Juanjo Molina

Die Recherchen der SRF-Sendung «Rundschau» waren brisant. Hacker sollen letzten Monat in das IT-System der Ruag International eingedrungen sein. In einem zugespielten Video ist zu sehen, wie sie sich Zugriff verschaffen und in Dokumenten herumstöbern. Nun hat André Wall, CEO von Ruag International, in einem Interview mit der «NZZ» vom Freitag Stellung zum Vorfall genommen.