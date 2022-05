Vielflieger im Bundesrat: Cassis vor Parmelin und Maurer

Vielflieger im Bundesrat Ignazio Cassis war im vergangenen Jahr knapp eine Woche lang in der Luft 755 Stunden flog der Lufttransportdienst des Bundes letztes Jahr für die Bundesräte und ihre Departemente. Das ist mehr als im Vorpandemiejahr 2019. 04.05.2022, 14.54 Uhr

Der Vielflieger unter den Bundesräten: Aussenminister Ignazio Cassis flog auch 2021 am meisten von allen Bundesräten. Keystone

Ignazio Cassis führt die Liste der bundesrätlichen Vielflieger mit deutlichem Vorsprung an. Über 156 Stunden verbrachte der Aussenminister letztes Jahr in Flugzeugen oder Helikoptern des Lufttransportdienstes des Bundes. Am zweitmeisten flog Wirtschaftsminister Guy Parmelin, gefolgt von Finanzminister Ueli Maurer. Dies geht aus einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements vom Mittwoch hervor.