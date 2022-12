Messeranschlag von Morges: Beschuldigter vor Gericht erschienen

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat am Montagmorgen der Prozess gegen einen mutmasslichen Dschihadisten begonnen. Dem 29-jährigen Mann wird vorgeworfen, am 12. September 2020 einen Portugiesen in einem Restaurant in Morges VD getötet zu haben.

Gerhard Lob, Bellinzona 12.12.2022, 09.57 Uhr