Bundesratswahl: Die mysteriöse Rolle des SP-Parteirats

Bundesratswahl Streit um Jositschs Kandidatur: Die sonderbare Rolle des neuen SP-Parteirats im Bundesratsrennen Erstmals mischt der 80-köpfige SP-Parteirat bei Bundesratswahlen mit. Darin sind die Kantonalparteien und Unterorganisationen der SP vertreten. Die Reformplattform, die auch Männer kandidieren lassen möchte, ist erst seit Freitag dabei. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Stefan Bühler 15.11.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Foto lachen sie Arm in Arm: Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz, und Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident und Präsident der Reformplattform, des rechten Flügels der SP. Per Twitter teilt Wermuth mit, dass die Reformplattform soeben in den Parteirat der SP aufgenommen wurde. Stolz nennt er die Namen wichtiger Mitglieder der Plattform, darunter die Bundesratskandidatinnen Evi Allemann und Eva Herzog. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!» Friede, Freude, Einigkeit.

Entstanden ist das Bild am Freitag in Bellinzona, anlässlich einer Sitzung des Parteirats. Jenes Gremiums, das die SP Anfang Jahr geschaffen hatte. Es zählt 80 Mitglieder aus den Kantonalparteien sowie Unterorganisationen der Partei und soll alle Teile der SP «verbindlich in die strategische Politikformulierung» einbeziehen. So steht es auf der SP-Website.

Am Freitag hat der Parteirat eine solche strategische Politikformulierung spontan beschlossen: Eine Solidaritätserklärung mit der Partei- und Fraktionsleitung, die sich nach dem Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga sofort für ein Frauen-Zweierticket ausgesprochen hat. Der Parteirat stellt sich damit gegen Daniel Jositsch: Der Zürcher SP-Ständerat möchte selber Bundesrat werden und findet, die Parteispitze diskriminiere Männer. «Im Parteirat gab es den Wunsch, das Thema zu diskutieren», sagt Alizée Rey, Co-Präsidentin des Parteirats. Auf einen Antrag habe der Rat sodann die Solidaritätserklärung einstimmig verabschiedet.

Empfehlen oder nominieren? Die SP-Papiere sind diffus

Die Einstimmigkeit ist aber wohl nur dem Umstand zu verdanken, dass die Reformplattform am Freitag noch nicht mitentscheiden durfte. Denn am gleichen Tag hatte Präsident Fehr mitgeteilt, die Plattform wünsche sich ein Dreierticket, auf dem auch ein Mann Platz finden könnte. Support für Jositsch, der wie Allemann und Herzog der Reformplattform angehört, von Wermuth im Tweet wird er als Kandidat allerdings nicht erwähnt.

Der Parteirat wird sich noch einmal zur Bundesratswahl verlauten lassen: Am 25. November wird er seine offizielle «Empfehlung» zuhanden der Bundeshausfraktion abgegeben, wie Rey sagt. Im Wahlreglement der SP-Fraktion heisst es dazu: Die Bundeshausfraktion «berücksichtigt (...) die Nomination des Parteirats». Das tönt viel verbindlicher ‒ wird von Rey aber umgehend relativiert mit Verweis auf die Statuten der SP Schweiz. Dort heisst es: «Die Parteikandidatinnen und Parteikandidaten für den Bundesrat werden durch die Fraktion bezeichnet. Der Parteirat hat ein Vorschlagsrecht.»

Ob Empfehlung oder Nomination: Dass der Parteirat zwei Frauen zur Wahl vorschlagen wird, ist so gut wie sicher. Auch in der Fraktion dürfte sich Jositsch kaum durchsetzen. Das zeigen Gespräche mit Personen aus Partei und Fraktion. Bleibt zu klären, wie Allemann und Herzog zu einem Dreierticket mit Mann stehen, die Kandidatinnen der Reformplattform. Allemann lässt ausrichten, sie sei am Freitag nicht am Communiqué der Plattform beteiligt gewesen. Herzog antwortete nicht auf die Anfrage.