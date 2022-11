Martullo-Blocher: Kandidatur, wenn Schweiz untergeht

Bundesratswahl Martullo-Blocher zieht Kandidatur in Betracht – «wenn die Schweiz vor dem Untergang stünde» SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher will nicht Bundesrätin werden – zumindest vorerst. Welchem Kandidaten ihrer Partei sie dieses Mal die Stimme gibt, lässt sie noch offen. Sie wünscht sich einen Bundesrat auf SVP-Linie 03.11.2022, 09.05 Uhr

Wenn die Schweiz Hilfe braucht, würde sie kommen: SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. (Archivbild) Keystone

Im Dezember müssen nach den Rücktritten von Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga zwei Bundesratssitze neu besetzt werden. Nicht kandidieren wird SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, wie sie am Mittwochabend am Rande eines Finanzapéros einer Bank in Schwyz erneut betonte. «Ich habe klar gesagt, dass ich es dieses Mal nicht mache», sagte sie gegenüber dem «Boten der Urschweiz». Dies werde auch so bleiben, die SVP habe genug gute Kandidaten.