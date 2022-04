Bundesrat mischt sich im Kanton Genf unter das Volk Keystone-SDA

Bundesratssitzung Landesregierung tagt im Forschungszentrum «Cern» in Genf Der Bundesrat verschiebt seinen Sitzungsort von Bern nach Genf: Am Mittwoch hat die Landesregierung «extra muros» im Forschungszentrum Cern getagt. Danach traf sie sich mit der Bevölkerung. 27.04.2022, 15.19 Uhr

Nach der Sitzung traf sich der Bundesrat mit der Bevölkerung in Meyrin. Im Bild Bundespräsident Ignazio Cassis. Keystone

Die Forschungseinrichtung Cern in Genf erhielt am Mittwoch hohen Besuch: Die Landesregierung wählte das Zentrum für einmal als Ort für seine wöchentliche Sitzung. Seit 2010 hält der Bundesrat Sitzungen «extra muros» ab, also ausserhalb des Bundeshauses. Nachdem Luzern im vergangenen Jahr zum Handkuss kam, fiel die Wahl nun auf Genf.