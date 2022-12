Bundesratsfoto Bundesrat zeigt sich als Einheit – trotz unterschiedlicher Standpunkte Das neue Bundesratsfoto soll zeigen, dass die Landesregierung gut zusammenarbeitet, auch wenn sich die Mitglieder nicht immer einig sind. Geschossen hat das Bild der Waadtländer Fotograf Matthieu Gafsou. 31.12.2022, 12.32 Uhr

Ernste Mienen: Bundeskanzler Walter Thurnherr und die Bundesräte Albert Rösti, Ignazio Cassis, Viola Amherd, Alain Berset, Guy Parmelin, Karin Keller Sutter und Elisabeth Baume-Schneider sitzen gemeinsam am Tisch. Schweizerische Bundeskanzlei

Die sieben Bundesräte und der Bundeskanzler sitzen im Bernerhof an einem grossen Tisch, die Mienen ernst. Auf dem Tisch liegen ein Kompass, eine Schweizerkarte und eine Ausgabe der Bundesverfassung. Durch den Raum fliegen Blätter. So sieht das Bundesratsfoto 2023 aus, das am Samstag veröffentlicht wurde. Geschossen hatte es Matthieu Gafsou, der sich von der Genremalerei des 17. Jahrhunderts und der Düsseldorfer Fotoschule inspirieren liess, wie die Bundeskanzlei mitteilte.