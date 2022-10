Bundesratswahlen: Grüne Partei ist in der Zwickmühle

Bundesrats-Nachfolge «Die Grünen sind in der Zwickmühle»: Laut Politologe Hermann müssten sie gegen die SVP antreten – trotz geringer Chancen Lauthals verkündeten die Grünen nach dem Wahlerfolg 2019 ihren Anspruch auf einen Regierungssitz. Doch nun zögern sie. Warum sie bei der Maurer-Ersatzwahl fast nur verlieren können, erklärt Politologe Michael Hermann. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

«Sie müssen eigentlich antreten, obwohl sie kaum Chancen haben»: Politologe Michael Hermann sieht die Grünen in einer Zwickmühle. Keystone

Unmissverständlich haben die Grünen nach ihrem Grosserfolg bei den Wahlen 2019 klargemacht: Sie wollen in den Bundesrat. Doch nun, da es am 7. Dezember um die Nachfolge von Ueli Maurer (SVP) geht, zögern sie.

Erst am 18. Oktober entscheidet die Partei, ob sie überhaupt eine Kandidatur aufstellt. Auf Nachfrage von CH Media möchte sich Präsident Balthasar Glättli am Sonntag nicht weiter dazu äussern.

Die Grünen halten sich also bedeckt. Auffällig bedeckt, möchte man sagen. Politologe Michael Hermann, Geschäftsführer des Forschungsinstituts Sotomo, hat eine Erklärung dafür: «Die Grünen sind in der Zwickmühle.» Eigentlich müssten sie antreten, doch die Erfolgsaussichten sind sehr bescheiden.

Ein Risiko für die anderen Parteien

Warum müssen die Grünen antreten? Wie sie selbst nicht müde werden zu betonen, sind die Grünen die am meisten untervertretene Partei in der Regierung. Auch im Vergleich zur SVP: Der erste Grünen-Sitz sei – gemessen an der Wählerstärke – mehr verdient als der zweite SVP-Sitz. Zudem ist die SVP die grösste politische Gegnerin. Bereits bei der Wahl von Ueli Maurer 2008 griffen die Grünen mit Luc Recordon an. Dazu sagt Hermann:

«Um den Druck glaubwürdig aufrechtzuerhalten, auch gegenüber der eigenen Basis, müssten die Grünen auch diesmal wieder antreten.»

Doch eine grüne Kandidatur hätte einen schweren Stand. So ist die generelle Bereitschaft, die Grünen in ihrer bundesrätlichen Mission zu unterstützen, laut Hermann wohl recht gering.

Zum einen liegt der grüne Wahlsieg schon relativ lange zurück. Zum anderen denken die Parteien schon an die nationalen Wahlen 2023: Ein breit abgestützter Angriff auf die SVP-Bundesratssitze würde die Volkspartei «beflügeln», erklärt der Politologe. Das will keine der anderen Parteien.

Wer lässt sich für die Mission verheizen?

Angesichts der geringen Wahlchancen stellt sich für Hermann die Frage, wer sich dafür verheizen liesse: «Ein Frontrunner müsste die wenig aussichtsreiche Mission mittragen, denn eine Kandidatur aus der zweiten Reihe wäre schwer zu legitimieren.» Es droht ein noch schlechteres Abschneiden als 2019, als die Kandidatur der damaligen Parteipräsidentin Regula Rytz deutlich scheiterte. Somit dürfte sich bereits die Personalsuche schwierig gestalten.

Bei der letzten ordentlichen Bundesratswahl 2019 schickten die Grünen ihre damalige Präsidentin Regula Rytz ins Rennen – und scheiterten deutlich. (Archivbild vom November 2019) Keystone

Wie man es also dreht und wendet, die Grünen können fast nur verlieren. In Michael Hermanns Worten: «Entweder entsteht der Eindruck einer Zwängerei, oder es scheint, als würden sich die Grünen mit der Nicht-Vertretung im Bundesrat abfinden.»

Bisher hatten die Grünen primär einen FDP-Sitz im Visier. Doch auch ein Angriff auf einen SP-Sitz ist nicht ausgeschlossen, wie Grünen-Präsident Glättli vor einem Jahr gegenüber CH Media sagte. Jedoch nur, falls die SP bei den Wahlen 2023 hinter die FDP zurückfällt und zur am meisten übervertretenen Partei wird.

