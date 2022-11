SVP-Bundesratswahl: Das Wichtigste zur Maurer-Nachfolge

06:03 Uhr Donnerstag, 10. November

Zürcher Nationalrätin Min Li Marti kandidiert nicht

Aus Zürich folgt eine weitere Absage im Rennen um die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga: Min Li Marti erklärt in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview in der «Neuen Zürcher Zeitung», dass sie nicht kandidieren wird.

«Ein Exekutivamt würde mich zwar reizen», sagte die SP-Nationalrätin, die auch schon Zürcher Stadträtin werden wollte. «Aber vor dem Bundesratsamt habe ich grossen Respekt, politisch, fachlich und auch persönlich.» Man müsse dieses Amt «wirklich, wirklich» wollen. «Denn es macht einen letztlich unfrei, unter konstanter Beobachtung zu stehen.» Dies sei nicht das, was sie suche.

Auch der Umstand, dass sie eine kleine Tochter hat, habe in ihren Überlegungen eine Rolle gespielt. Min Li Marti zeigt sich jedoch überzeugt, dass das Amt mit einem Kind vereinbar wäre. «Die Frage ist: Will man den Preis bezahlen, den eine solche Pionierinnenrolle mit sich brächte?» Das Amt sei alles andere als familienfreundlich, ein Fifty-fifty-Modell schwierig. «Wenn in einer Partnerschaft eine von beiden im Bundesrat ist, wird der andere für die Kinder verantwortlich sein.» Gerade auch, weil das Regierungspensum in der Schweiz noch grösser sei als in Koalitionsregierungen im Ausland. (abi)