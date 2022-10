Maurer-Nachfolge: Berner SVP nominiert Rösti und Salzmann

Bundesrats-Ersatzwahl Eine Hürde weiter: Berner SVP schickt Rösti und Salzmann ins Rennen um die Maurer-Nachfolge Nun sind Albert Rösti und Werner Salzmann offizielle Bundesratskandidaten der SVP Kanton Bern. Die Nomination des Nationalrats und des Ständerats für die Nachfolge von Ueli Maurer war Formsache. Jetzt lauert die grösste Herausforderung in Zürich. Samuel Thomi und André Bissegger 20.10.2022, 18.07 Uhr

Albert Rösti und Werner Salzmann (r.) wurden von der SVP Kanton Bern zu Handen der nationalen Findungskommission nominiert. Bilder: Keystone / Montage: CHM

Wie die SVP Kanton Bern mitteilt, hat sich der laut Website 40-köpfige Parteivorstand am Donnerstag für die Nomination ausgesprochen. Die Berner Doppelkandidatur zu Handen der Findungskommission der SVP Schweiz ist nach Äusserungen der Verantwortlichen im Vorfeld erwartet worden. Als Nächstes werden die Kandidaturen von Albert Rösti und Werner Salzmann nun auf nationaler Ebene durchleuchtet werden. Die Meldefrist für Kandidaturen aus den Kantonalparteien läuft am Freitag ab.

Der Parteivorstand habe beide nominiert, da sowohl Rösti als auch Salzmann «das Anforderungsprofil für das Amt optimal erfüllen», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Vorstand sei überzeugt, damit einen Beitrag für eine gute Wahl im Dezember in der Bundesversammlung zu leisten.

Zuvor habe der Parteivorstand die Ausgangslage analysiert und verschiedene Optionen geprüft. Das Ziel: Die Berner SVP wolle ihren Teil dazu beitragen, «dass der Bundesrat die Schweiz und seine Bürgerinnen und Bürger sicher durch die aktuell herausfordernden Zeiten führt». Nun stünden zwei erfahrene Politiker bereit, die willens und bestens qualifiziert seien, um diese Aufgabe im Bundesrat anzupacken und zu erfüllen.

Viele prominente Absagen und Grünen-Verzicht

Ebenfalls ihr Interesse an einer Bundesratskandidatur angekündigt haben bereits der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler und – als bislang einzige Frau – die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger. Nach langem Zögern hat am Mittwoch zudem die Zürcher SVP alt Nationalrat Hans-Ueli Vogt als möglichen Maurer-Nachfolger präsentiert. Die Kandidatur des im Parlament breit abgestützten Rechtsprofessoren wird derzeit von vielen als grösste Hürde für die beiden Berner eingeschätzt. Namentlich für den in Umfragen beim Volk beliebtesten Bundesrats-Kandidaten Rösti.

Viele prominente SVP-Politiker haben sich bereits aus dem Rennen genommen. Abgesagt haben unter anderem Nationalrat Franz Grüter, der frühere Parteipräsident und alt Nationalrat Toni Brunner oder Nationalrätin und EMS-Chefin Magdalena Martullo-Blocher. Am Mittwoch hat auch Fraktionschef Thomas Aeschi seinen Verzicht kommuniziert. Er kandidierte bereits 2015, unterlag jedoch dem heutigen Bundesrat Guy Parmelin.

Kein Gegenwind droht dieses Mal von links: Der Anspruch der SVP auf zwei Bundesratssitze wird von keiner Partei bestritten. Selbst die Grünen, die seit ihrem Wahlerfolg 2019 Anspruch auf einen Bundesratssitz erheben, werden nicht antreten. Die Würfel für die Maurer-Nachfolge seien ohnehin bereits gefallen, begründete Fraktionschefin Aline Trede den Verzicht.

SVP-Fraktion soll am 18. November entscheiden

Die Nomination durch die Fraktion im Bundeshaus ist für den 18. November geplant. Gewählt wird dann am 7. Dezember. Laut Äusserungen der Findungskommission ist davon auszugehen, dass die SVP dem Parlament zwei Personen zur Auswahl stellen wird – darunter nach Möglichkeit eine Frau. Allerdings werden auch Forderungen laut, erneut ein Dreierticket vorzuschlagen.

Finanzminister Ueli Maurer hatte im September seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. Der 71-jährige SVP-Politiker ist seit 14 Jahren Bundesrat und damit amtsältestes Mitglied der Landesregierung. 2009 bis 2015 führte Maurer das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), dann wechselte er ins Finanzdepartement.