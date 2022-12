Bundesrat «Verantwortung nicht wahrgenommen»: SP kritisiert, dass Amherd das Umweltdepartement nicht wollte Laut SP-Copräsidentin Mattea Meyer war die Verteilung der Departemente ein «abgekartetes Spiel». Für Viola Amherds fehlenden Anspruch auf das Umweltdepartement hat sie kein Verständnis. 11.12.2022, 10.15 Uhr

Schuld sind die anderen: Laut SP-Copräsidentin Mattea Meyer war die Departementsverteilung des Bundesrats ein «abgekartetes Spiel». Keystone

Nach der Verteilung der Departemente im Bundesrat steht die SP in den Augen vieler als Verliererin da. Innenminister Alain Berset muss bleiben, wo er ist, und Elisabeth Baume-Schneider bekommt das Justiz- und Polizeidepartement. Das einflussreiche Umweltdepartement (UVEK) verliert die Partei ausgerechnet an den ehemaligen Erdöllobbyisten Albert Rösti (SVP). Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP, sieht darin ein «abgekartetes Spiel» der Bürgerlichen, wie sie in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagt.